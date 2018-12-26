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Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 15:37 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Gürgenli köyü yakınlarındaki ölüm yolu vatandaşların korkulu rüyası oldu. Bölge sakinleri uçuruma düşen otomobillerin enkazlarının bile çıkarılamadığı 'ölüm yolu' için yetkililere seslendi. Yol için çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

Enkazların dahi çıkarılamadığı yolu 'ölüm yolu' olarak adlandıran vatandaşlar, buradan kurtulanların uçak kazasından kurtulmuş kadar şanslı olduğunu söyledi. 25 yıldır bu yolla uğraştıklarını söyleyen köy muhtarı, yol için acil çözüm bulunmasını istedi.

Buradan kimse kurtulamıyor

Kürtün ilçesinden, Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleriyle Kazıkbeli Yaylası’na ulaşım sağlanan 35 kilometrelik ‘Yukarı Kürtün Grup Yolu’ güzergahındaki Mursal Altı yolu, sürücülerin ve yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Yol, meydana gelen ölümlü kazalar nedeniyle yöre halkı tarafından ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılıyor. Sürücüler, 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki yolda araçlarıyla korku içinde ilerliyor. Uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı yolda, vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. 13 köyün muhtarı, tehlikeli yola çözüm bulunması için İl Özel İdaresi’ne başvuruda bulundu.

'HERKES MAĞDUR'

'HERKES MAĞDUR'
Yukarı Kürtün Grup Yolu’nun işlek bir yol olduğunu ifade eden Sarıbaba Köyü Muhtarı Hasan Gül, Özel İdare'ye dilekçe verdiklerini, henüz cevap alamadıklarını belirterek, “Benim bildiğim burada en az 7-8 tane ölümlü kaza meydana geldi. Benim köyümden 3 kişi burada vefat etti, birkaç vatandaşımız da sakat kaldı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. 13 muhtar olarak dilekçe verdik, hala bekliyoruz. Çözüm için bin 300 metre tünel istiyoruz. Burası çok kullanılan bir yol. Giresun’a, Şebinkarahisar’a, Alucra’ya, Kazıkbeli Yaylası’na gidiliyor. Yaz aylarında bu yoldan günde 200- 300 araç gelip geçiyor. Herkes mağdur. Önlem alınmalı" dedi.

'BURADAN KURTULAN, UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞ KADAR ŞANSLIDIR'

'BURADAN KURTULAN, UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞ KADAR ŞANSLIDIR'
Burada yaşanan kazalardan canlı olarak kurtulanların, uçak kazasından kurtulanlar kadar şanslı olduğunu ifade eden Muhtar Hasan Gül, “Yüksek bir yer, en az 200 metre. Kurtulma şansınız Allah’a kalmış. Yukarı Kürtün’den gidip de geri döndüğün zaman, büyük bir mükâfatla dönmüş oluyorsun. Çok şey istemiyoruz, bin 300 metre bir tünel istiyoruz. Belki bu yolda başka dostlarımızı, vatandaşlarımızı kaybetmeyiz. Buraya düşen son aracımızın enkazını hala çıkaramadık, hurdaya bile veremiyoruz" diye konuştu.

'25 YILDIR BU YOL İLE UĞRAŞIYORUZ'

'25 YILDIR BU YOL İLE UĞRAŞIYORUZ'
Yaz aylarında bölgede nüfusun arttığını söyleyen Elmalı Köyü Muhtarı Remzi Öztürk de, yol için acilen çözüm bulunmasını istedi. Öztürk, "25 yıldır bu yolla uğraşıyoruz. Devlet büyüklerimize müracaat ettiğimiz halde bir çözüm alamadık. Bu Yukarı Kürtün Grup Yolu, çok insana hizmet ediyor. 13 tane köy var 50 tane yayla var. Acilen buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hüseyin Şanlı da "Bu yolu sürekli kullanıyorum, buraya 'ölüm yolu' denmesinin sebebi burada kaza yapan insanlardan sağ çıkan olmaması. Buraya düşen araçlar hurda olarak bile kullanılamıyor, dere kenarında kalıyor. Buradan aşağıya gidenin kurtulması imkânsız, çözüm istiyoruz" dedi.

SON KAZADA KARI-KOCA ÖLDÜ

SON KAZADA KARI-KOCA ÖLDÜ
Yukarı Kürtün Grup Yolu’nun Mursal Altı mevkiinde, 16 Aralık'ta meydana gelen kazada bir yakınlarının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın (71) yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın ve eşi Hamdiye Aydın (65) hayatını kaybetti. Otomobil ise uçurumdan çıkarılamadı.
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gümüşhane köy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Her şeyi devletten beklemeyin yavaş gidin biraz.
bir bariye olsa yapar insan bu ne ihmalkârlık
buramı ölüm yolu bunlar ölüm yolu görmemiş
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