Gümüşhane emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri İstanbul’dan şehre uyuşturucu getiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 300 adet ecstasy hap ve 18,62 gram SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Gümüşhane il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında iki şüpheli şahsın İstanbul’dan Gümüşhane’ye uyuşturucu madde getireceklerini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli T.A ve B.C isimli şahısların yapılan yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesini yönelik yapılan takip ve çalışmaların ardından her iki şüpheli şehre girerken operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların araç ve yapılan üst aramalarında 300 adet Ecstasy hap ve 18,62 gram ağırlığında renk ve görünüş itibari ile ’Skunk’ adlı uyuşturucu maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili Emniyet’te gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, buradaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

