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Gümüşhane’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

22.01.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane’de Belde Belediye Başkanının da karıştığı trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Gümüşhane’de Belde Belediye Başkanının da karıştığı trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Anne ile oğlunu ayıran kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit’ten Şiran istikametine ilerleyen Samet Mutlu (19) yönetimindeki 29 AAF 553 plakalı otomobil, Gümüşgöze yol ayrımında beldeden gelen Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel (61) yönetimindeki 29 AAG 446 plakalı makam aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobiller yol kenarında bulunan tarlalara savrulurken makam aracını süren Belediye Başkanı Aksel ile diğer otomobilin sürücüsü Samet Mutlu ile yanında yolcu olarak bulunan annesi Gülay Mutlu (43) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Gülay Mutlu kurtarılamazken sürücü oğlu Samet Mutlu Trabzon’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan Belediye Başkanı Aksel’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anne ile oğlunu ayıran kazada Mutlu ailesinin Kelkit ilçe merkezindeki işlerini hallettikten sonra ilçeye bağlı Kılıçtaşı köyüne gittikleri öğrenildi.

Gümüşhane’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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