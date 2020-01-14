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  4. Gümüşhane’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde kapanan 26 köy yolunun tamamı ulaşıma açılırken, il genelinde yüksek köylerde tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.Özellikle sahile yakın bölgelerde etkili olan yağışın ardından taşımalı eğitim yapılan köyler ve acil durumlara öncelik vererek karla mücadele çalışmalarını gerçekleştiren İl Özel İdaresine bağlı ekipler tüm kapalı köy yollarını ulaşıma açtı.Yağış nedeniyle kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerde yer alan köylerin yollarında da tipi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler vatandaşların mağdur olmaması için günün her saatinde görev yapıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kış mevsiminde köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için oluşturdukları ekiplerle 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirtti.

Gümüşhane’de önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde kapanan 26 köy yolunun tamamı ulaşıma açılırken, il genelinde yüksek köylerde tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.
Özellikle sahile yakın bölgelerde etkili olan yağışın ardından taşımalı eğitim yapılan köyler ve acil durumlara öncelik vererek karla mücadele çalışmalarını gerçekleştiren İl Özel İdaresine bağlı ekipler tüm kapalı köy yollarını ulaşıma açtı.
Yağış nedeniyle kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerde yer alan köylerin yollarında da tipi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler vatandaşların mağdur olmaması için günün her saatinde görev yapıyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kış mevsiminde köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için oluşturdukları ekiplerle 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirtti. Kış sezonu başında yaptıkları planlamayla tüm ekip ve iş makinelerinin her an hazır durumda olduğunu hatırlatan Akdoğan, özellikle yüksek köylerde kar yağışı olmasa bile tipi nedeniyle günü birlik karla mücadele çalışması yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.
Kurumda 30 yıldır iş makinesi operatörü olarak görev yapan Taşkın Özdemir ise grup yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 30 santimetrelik kar kalınlığında vatandaşların mağdur olmamaları için çaba gösterdiklerini söyledi. Karla mücadele çalışmalarında zaman mevhumu gözetmediklerini ifade eden Özdemir, “Özellikle grup yollarında yaptığımız çalışmalarda gece yarısı bile olsa tüm köy yollarını açmadan dönmüyoruz. Bizde hizmette sınır yok. Kaçta biterse çalışma o zaman döneceğiz” diye konuştu.
Köylerde yaşayan vatandaşların kış mevsiminde yolunu en çok gözledikleri kurumların başında gelen Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri diğer birçok alanda olduğu gibi karla mücadelede de başarılı çalışmalarıyla biliniyor.

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