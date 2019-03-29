Gümüşhane’de kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan ve sabaha kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamayan 76 yaşındaki Elmas Aksu ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Soğuksu mahallesinde kardeşiyle birlikte yaşayan işitme ve görme engelli Aksu, akşam saatlerinde evine dönmeyince Polis, Jandarma ve AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Gümüşhane Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin de destek verdiği arama çalışmalarına Jandarma’nın iz takip köpeği de katıldı. Polis, Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin sabaha kadar aradığı yaşlı kadın bulunamadı.

Yaşlı kadının cansız bedeni sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Demirkapı köyünden Torul ilçe merkezine gelen bir vatandaş tarafından Demirkapı grup yolu kenarında Bahçecik Mahallesi Murzene Mevkiinde fark edildi.

Gözlerinin çok az gördüğü ve kulaklarının az duyduğu ifade edilen kadının kaybolduktan sonra gece karanlığında yolun kenarında bulunan yüksek şevden inmeye çalışırken Demirkapı grup yoluna düştüğü ve burada hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılması için Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



