Gümüşhane'de trafik kazası: 5 yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt'tan Trabzon'a giden Ersin Türk (48) idaresindeki 61 AV 867 plakalı hafif ticari araç, Tekke köyü yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Esra (34), çocukları Muhammet Emin (13), Elif (1) ve Berre Türk (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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