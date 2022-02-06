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Gümüşhaneliler hem eğlendi hem birlik mesajı verdi

06.02.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Gümüşhanelileri buluşturan Mikrofon Sende Gümüşhane adlı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda sahne alan Karadenizli sanatçı Şerif Topal, şarkılar ve türküler seslendirirken katılımcılar da kendisine horonlarla eşlik etti.

Gümüşhaneliler hem eğlendi hem birlik mesajı verdi

GİYAD merkezinde gerçekleştirilen  programa Gümüşhaneli siyasetçi MHP MYK Üyesi Musa Küçük, MHP Gümüşhane Eski İl Başkanı Orhan Mazman, Bahçelievler Belediye Meclis üyesi Recai Alp, Avukat Mustafa Korkut, Sinan Altıparmak ve siyaset ve iş dünyasından çok sayıda Gümüşhaneli vatandaş katıldı.

ŞİİR OKUDU, TÜRKÜ SÖYLEDİ

Programa katılan Musa Küçük, GİYAD Başkanı Bayram Erdem’e ve yönetim kuruluna; bu anlamlı davet ve örnek program için teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Küçük, “Gümüşhanelilerin samimi ve güçlü bir dayanışma içinde oluşan sinerjileriyle tüm güçlüklerin üstesinden gelerek daha iyiye ve güzele ulaşabileceklerini” ifade etti. Gümüşhane’ye ve Gümüşhanelilere dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Küçük, programda şiir okudu ve türkü söyledi.

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Programa ev sahipliği yapan GİYAD Başkanı Bayram Erdem ise “Mikrofon Sende Şarkılarla - Şiirlerle - Anılarla - Hayallerle Gümüşhane” etkinliğiyle, sosyal ve ekonomik dayanışmanın yanı sıra farklı bir program formatıyla Gümüşhane’ye dair anıların ve duyguların biriktirildiğini ve kültür, sanat vb. alanlarda var olan değerlerin paylaşılarak, yarınlara aktarılmaya çalışıldığını ifade etti.

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ERZİNCAN BAKIRI PLAKET HEDİYE EDİLDİ

Erdem programa katılan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Programın ilerleyen saatlerinde Cihat Işık tarafından GİYAD Başkanı Bayram Erdem’e el işçiliğiyle hazırlanmış işlemeli Erzincan bakırı plaket takdim edildi. Erdem bu anlamlı hediyeden dolayı Işık’a teşekkür etti.

Programda katılımcılara hamsi balığı ikramında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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