Gümüşhane'nin turizm destinasyonları doldu taştı

Şiran ilçesinin Seydibaba köyünde bulunan ve 40 ayrı noktadan doğarak 25 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi ise yapılan altyapı yatırımlarının ardından tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tatil boyunca günlük ortalama 3 bin kişinin tercih ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ziyaretçiler, mangal ve doğada gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Su sesiyle ziyaretçilerine huzur vadeden şelale, Kurban Bayramı tatilinde günlük ortalama 3 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Alanda yapılan yatırımların ardından hizmete açılan sosyal tesiste tatilciler, doğal ortamında yetiştirilen alabalıklardan tatma imkanı buldu.

Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası ise bölgeye gelen yerli ve yabacı turistlerin önemli uğrak noktalarından biri oldu.

Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 15 bin yerli ve yabacı turisti ağırlayan mağarada ziyaretçiler, gezinti yaparak farklı deneyimler yaşadı.

- "Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi'nin yeni cazibe merkezi haline geldi"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte turizme dönük altyapı çalışmalarının ardından turizm destinasyonlarının yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşların Gümüşhane'deki bakir güzellikleri görmek için kente yöneldiğine dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi'nin yeni cazibe merkezi haline geldi. On binlerce vatandaşımız tatil boyunca kentimizi ve birbirinden güzel turistik destinasyonlarımızı ziyaret etti. Türkiye'nin en lezzetli ve kaliteli pestil ve kömesi ile doğal lezzetleri tatmanın keyfini yaşadı. Gümüşhane bakir doğası ve güzellikleriyle bölge turizminin parlayan yıldızı haline geldi."

