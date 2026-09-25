Gün boyu evde yalnız kalan patili dostunun konforunu artıracak 10 öneri

1. Suyu hep ortada olmalı.

2. Evden çıkmadan oyun oynayabilirsin.

Evde kalan tüylü dostun her zaman suya erişebilmeli. O yüzden evin birkaç farklı bölgesine su bırakabilirsin. Suyun kabının devrilmeyecek özellikte olmasına dikkat etmelisin.



Özellikle köpeğin varsa bu öneri tam senlik. Evden çıkmadan önce 5-10 dakika oynadığında daha sakin güne başlayacaktır. Kedin varsa da bunu yapabilirsin tabii ki.

3. Mama düzeni hiç bozulmamalı.



Evde yalnız kaldığı için fazla mama vermek ya da saatlerini değiştirmek doğru değil. Evde kaldığı zamanlarda normal rutin beslenme düzenine devam etmeli yani.

4. Evde sakin bir alanı mutlaka olsun.



Patili dostun evde yalnız kaldığında kendine bir sakin alan isteyebilir. Rahatsız olmadan uyuyabileceği ve dinlenebileceği bir yatağı olmalı yani. Bu sayede sen yokken huzurlu olabilecektir.

5. Pencereden bakacağı bir alanı olması çok iyi olur.



Özellikle kediler pencereden dışarıya bakmaya bayılıyor. Evde böyle bir alan yaparsan kedin sen yokken dışarıya bakacaktır. Böyle bir alanı olduğunda sıkılmadan senin dönmeni bekler.

6. Oyuncaklar sen yokken kurtarıcı.



Kediler ve köpekler oyuncakla oynamayı seviyorlar. O yüzden sen yokken eğlenmesi ve vakit geçirmesi için oyuncaklarını dönüşümlü şekilde verebilirsin. Hepsini bir anda dökmek yerine her gün farklı oyuncaklar verirsen daha çok dikkatini çeker.

7. Evde yokken bulmacalar çok işe yarıyor.



Köpeklerin ve kedilerin zihnini meşgul etmek için çeşitli yapbozlar var. Sen yokken bunları vererek kedin ya da köpeğini meşgul tutabilirsin.

8. Evin sıcaklığına bakmak gerek.



Evde kimse yokken evin sıcaklığının çok artması ya da azalması köpeğinin ya da kedinin konforunu etkileyebilir. O yüzden sıcak havalarda serinleyebilecekleri, soğuk havalarda ise soğuktan kaçındıkları bir alanları olmalı.

9. Evi tamamen sessiz bırakmak da iyi değil.

Bazı hayvanlar evin tamamen sessiz olmasından hoşlanmıyorlar. Arkada onları çok rahatsız etmeyecek düşük seviyede bir ses olması onları rahatlatabilir.

10. Eve döndüğünde onunla oynaman şart artık!

İşten ya da okuldan döndüğünde tüylü dostuna gerçekten biraz vakit ayırmalısın. Bütün gün yalnız kalan evcil hayvanınla vakit geçirmek onu da seni de rahatlatacaktır.