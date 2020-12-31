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Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

31.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 826 personel alımı yapılacak. İŞKUR'un güncel ilanlarından birisi olarak paylaşılan duyuru da alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı açık kadrolar hangisi? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru detayları...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alması için 826 kişilik personel alımı kadrosu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayınlanan 826 kişilik kadro ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Duyuruda alınacak personellerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

İŞKUR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işleminin ardından kişiler hangi kadrolara başvuru yapacaksa eğer, İŞKUR sitesi üzerinden o mesleği yazarak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında ilan veren hastanenin hangi ilde bulunduğuna dikkat edilmelidir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden alınırken şahsen bakanlığa giderek, e-posta ve mektup gibi yöntemlerle kabul edilmeyecek.

826 PERSONEL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan başvurular için ekstra sınav ya da mülakat yapılmayacak. 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ise yine noter huzurunda 16 Ocak 2021 saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda yapılacak. Koronavirüs salgınından dolayı kura çekiminin yapılacağı Bakanlık salonuna personel adayı alımı olmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tradresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR BAŞLADI MI!

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/12/2020 - 03/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)


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