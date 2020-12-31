Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alması için 826 kişilik personel alımı kadrosu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayınlanan 826 kişilik kadro ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Duyuruda alınacak personellerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İŞKUR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işleminin ardından kişiler hangi kadrolara başvuru yapacaksa eğer, İŞKUR sitesi üzerinden o mesleği yazarak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında ilan veren hastanenin hangi ilde bulunduğuna dikkat edilmelidir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden alınırken şahsen bakanlığa giderek, e-posta ve mektup gibi yöntemlerle kabul edilmeyecek. 826 PERSONEL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK? Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan başvurular için ekstra sınav ya da mülakat yapılmayacak. 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ise yine noter huzurunda 16 Ocak 2021 saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda yapılacak. Koronavirüs salgınından dolayı kura çekiminin yapılacağı Bakanlık salonuna personel adayı alımı olmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tradresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir, 4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak, 6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.