Güncel koronavirüs risk haritası belli oldu mu? Koronavirüs risk haritasında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine toplantısının ardından, güncel koronavirüs risk haritasının da vatandaşlar ile paylaşılması bekleniyor. Son tabloya göre 58 il kırmızı kategoriye yükselmişken, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kırklareli 100 binde 800 vaka ile korkutmuştu. Vaka sayılarının son günlerde düşük olması ile kabine toplantısında alınacak kararlar ve yeni koronavirüs risk haritası araştırılıyor.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ Mİ?

Yeni risk haritası henüz açıklanmadı. Son haritaya göre olan veriler kapsamında düşük risk grubunda 1 il, orta risk grubunda 10 il, yüksek risk grubunda 12 il ve çok yüksek risk grubunda 58 il yer alıyor. Risk haritasının 15 günlük raporlara göre yenileceği belirtilmişti.

Risk haritasının bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından güncellenmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM

• Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

• Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

• Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)