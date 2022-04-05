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Güncel sigara fiyatları! 5 Nisan 2022 sigaraya yeni zam mı geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar!

05.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara zammı gündemde yer alan konulardan birisi. Tütün kullanıcıları, yayınlanan her sigara zammı haberini merakla takip ediyor. Yapılan zam ile birlikte marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu. Sigaraya bilindiği gibi Ocak ve daha sonra Mart ayında zam gelmişti. Şimdi ise yeni zam iddiaları etrafta dolaşırken Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent güncel sigara fiyat listesi ve sigaraya zam mı geldi soruları yanıt bekliyor. İşte haberin detayları!

Güncel sigara fiyatları! 5 Nisan 2022 sigaraya yeni zam mı geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar!

Sigaraya dair yapılan veya yapılacak olan her zam haberi vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. BAT, JTI, Philip Morris gibi markalara geçtiğimiz aylarda zam geldiği haberi duyurulmuştu.
Ardından da Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi markaların sigara zamlı fiyat listesi açıklanmıştı. 5 Nisan 2022 sigara zammı sonraı en ucuz ve en pahali sigara fyatları araştırılıyor. Güncel sigara fiyatlarına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara firmalarından konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Son yapılan zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor. Marka marka en son güncellenen sigara fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz!

SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022

Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi bir çok sigara markası zamlı fiyat listesini açıklanmıştı. Buna göre en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu. 5 Nisan 2022 Salı günü sigaraya yeni bir zammın gelip gelmediği sorgulanıyor.

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

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