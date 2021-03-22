Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 22 Mart Koranavirüs risk haritasında hangi illerin değişti?

Türkiye koronavirüs risk haritasında kırmızı renkli iller alarm veriyor. Yasakların kalkması ile illerdeki vaka sayıları da birçok uzmanı korkuttu. Neredeyse her ilin yeni veriler ile renk kodları değişti. 22 Mart koronavirüs güncel risk haritasında renk kodları ne durumda? Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı.” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü ancak daha bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.