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Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 22 Mart Koranavirüs risk haritasında hangi illerin değişti?

22.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye güncel risk haritasında, yeni normalleşme adımları ile beraber birçok il kırmızıya döndü. Mavi renkli iller sarıya, sarı renkli iller turuncuya ve turuncu renkli iller kırmızıya yükseldi. Şu anki güncel vaka sayıları haritasında mavi olarak kalan tek il ise Şırnak oldu. Koronavirüs risk haritasındaki renkler iki haftada bir güncellenecekti ancak son yapılan Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile beraber kısıtlamalar da bir değişikliğe gidilmedi.

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 22 Mart Koranavirüs risk haritasında hangi illerin değişti?

Türkiye koronavirüs risk haritasında kırmızı renkli iller alarm veriyor. Yasakların kalkması ile illerdeki vaka sayıları da birçok uzmanı korkuttu. Neredeyse her ilin yeni veriler ile renk kodları değişti. 22 Mart koronavirüs güncel risk haritasında renk kodları ne durumda? Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı.” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü ancak daha bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

13 - 19 Mart Harita

İSTANBUL’DA VAKA SAYISI KORKUTUYOR

Haritanın ilk açıklandığı 8 - 14 Şubat tarihlerinde İstanbul’da 100 binde 60 oranındaydı ancak 6 - 12 Mart haftasında 178’e ulaşmıştı. 13 - 19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.

uşak

Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.
Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.

Şırnak ise haritada 100 binde 8,18 vaka sayısıyla tek mavi renk koduna sahip il oldu.

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Cumhurbaşkanı Koronavirüs risk haritası

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