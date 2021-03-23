Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

Son yapılan Kabine Toplantısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile, ağır hasta sayısında büyük bir artış olmaması sebebiyle, yasaklarda bir değişikliğe gidilmeyeceği bilgisini paylaştı. Ancak son açıklanan Koronavirüs risk haritasında illerde görünen artış bazı uzmanları korkuttu. Yeni haritada neredeyse tüm illerin rengi değişti.
Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı.” uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü ancak daha bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.
Haritanın ilk açıklandığı 8 - 14 Şubat tarihlerinde İstanbul’da 100 binde 60 oranındaydı ancak 6 - 12 Mart haftasında 178’e ulaşmıştı. 13 - 19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.
Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.
Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.
Şırnak ise haritada 100 binde 8,18 vaka sayısıyla tek mavi renk koduna sahip il oldu.