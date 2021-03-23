Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

Son yapılan Kabine Toplantısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile, ağır hasta sayısında büyük bir artış olmaması sebebiyle, yasaklarda bir değişikliğe gidilmeyeceği bilgisini paylaştı. Ancak son açıklanan Koronavirüs risk haritasında illerde görünen artış bazı uzmanları korkuttu. Yeni haritada neredeyse tüm illerin rengi değişti.

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı.” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü ancak daha bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.