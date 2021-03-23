HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

23.03.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritasında yeni normalleşme adımları ile birlikte birçok il renk değiştirdi. Geçtiğimiz haftaya göre 14 il kırmızı renge büründü. Mavi renkli iller sarıya, sarı renkli iller turuncuya ve turuncu renkli iller ise kırmızıya yükseldi. Güncel Koronavirüs risk haritasına mavi renge sahip tek ilimiz ise Şırnak oldu. Koronavirüs risk haritası iki haftada bir güncellenerek, değişen renklere göre yasakların o illerde geçerli olacağı kararı alınmıştır.

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

Son yapılan Kabine Toplantısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile, ağır hasta sayısında büyük bir artış olmaması sebebiyle, yasaklarda bir değişikliğe gidilmeyeceği bilgisini paylaştı. Ancak son açıklanan Koronavirüs risk haritasında illerde görünen artış bazı uzmanları korkuttu. Yeni haritada neredeyse tüm illerin rengi değişti.

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı.” uyarısı yaptı.

13 - 19 Mart Harita

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü ancak daha bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

İSTANBUL’DA VAKA SAYISI KORKUTUYOR

Haritanın ilk açıklandığı 8 - 14 Şubat tarihlerinde İstanbul’da 100 binde 60 oranındaydı ancak 6 - 12 Mart haftasında 178’e ulaşmıştı. 13 - 19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.

sokağa çıkma yasağı

Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.

Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.

Şırnak ise haritada 100 binde 8,18 vaka sayısıyla tek mavi renk koduna sahip il oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklamasıBakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Hastanede skandal olay! Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesi için uyaran doktorlara saldırdı

Skandal olay! 'Su içirmeyin' diyen doktorlara saldırdı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

23 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

23 Mart deprem mi oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.