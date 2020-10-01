Güncel Vespa fiyatları nasıl?

Motosiklet evreni denildiğinde en köklü ve akla ilk gelen marka Vespa’dır. Tercih edilen modele göre Vespa renk seçenekleri değişkenlik gösterir. Vespa renk seçenekleri arasında en çok tercih edilenler; kırmızı, lacivert, yeşil, pembe, siyah, sarı, mercan, mavi, gri ve beyazdır.

Filmlerde gördüğümüz şık ve özgün tarzıyla, kendini özgür hissetmek isteyenlerin tercihi Vespa markasının tarihi oldukça eskiye dayanıyor. 1945 Nisan ayında Roma’daki bir golf kulübünde görücüye çıkan Vespa, o günden bu güne modeli değişse de kendine has tarzıyla Vespa severlerin beğenisine sunuluyor. Vespa fiyatları tercih edilen modele göre değişmekte olup; 30.000 TL ile 67.000 TL arasında değişiklik gösterir. Her modelin kendine özek farklı özellikleri olsa da, tüm modeller Vespa kalitesi ve tarzıyla üretilir.

Vespa Motorlarıyla İlgili Dikkat Çeken Bilgiler

Vespa denildiğinde geçmişe götüren gördüğümüzde yüzümüzü aydınlatan, binildiğinde ise harika hissettiren Vespa’lar için ehliyet konusu da çok merak ediliyor. Vespa kullanmak için gereken ehliyet A sınıfı değil. Yani A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç yoktur. B sınıfı otomobil ehliyetine sahip olan herkes rahatlıkla Vespa’nın keyfini çıkarabilir.

1946 senesinden itibaren scooter tipi motosiklet üreten İtalyan Piaggio & Co. S.p.A. şirketinin markası olan Vespa; piyasaya sunulduğu an itibariyle herkesin gözdesi olmayı başardı. Zamanla popülaritesini arttıran marka, trafikte rahat bir kullanım sağlamasıyla herkes tarafından tercih edildi.

1946 senesinde piyasaya sunulan marka, aynı sene sadece 60 adet üretilmişti. Aynı serinin 1003. modeli geçtiğimiz senelerde satışa çıkarılmıştı. Çalışan en eski Vespa modeli olan ürünün net satış fiyatı bilinmese de aracın satışının 250 Bin ya da 300 Bin Euro olduğu konuşulmuştu.



