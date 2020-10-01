HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Güncel Vespa fiyatları nasıl?

Güncel Vespa fiyatları nasıl?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 13:34 | Son Güncelleme

Güncel Vespa fiyatları hakkında bilgi arayanlar ve Vespa alıp özgürce şehri keşfetmek isteyenler için yazdık...

Güncel Vespa fiyatları nasıl?

Güncel Vespa fiyatları nasıl? Vespa fiyat listesini merak edenler içib Vespa hakkında detaylı bir çalışma yaptık...

GÜNCEL VESPA FİYATLARI

Filmlerde gördüğümüz şık ve özgün tarzıyla, kendini özgür hissetmek isteyenlerin tercihi Vespa markasının tarihi oldukça eskiye dayanıyor. 1945 Nisan ayında Roma’daki bir golf kulübünde görücüye çıkan Vespa, o günden bu güne modeli değişse de kendine has tarzıyla Vespa severlerin beğenisine sunuluyor.
Vespa fiyatları tercih edilen modele göre değişmekte olup; 30.000 TL ile 67.000 TL arasında değişiklik gösterir. Her modelin kendine özek farklı özellikleri olsa da, tüm modeller Vespa kalitesi ve tarzıyla üretilir.

TÜRKİYE'DE SATILAN VESPA MODELLERİ

Kendine has sitiliyle görenlerin kalbinde taht kuran Vespa motorlar; Vespa tutkunlarına özel olarak oluşturulan model seçenekleriyle, tarzını yansıtmak isteyenlerin tercihi oluyor.

  • GTS Super 300 Hpe: Modern ve spor görünümüne ek olarak teknolojik özellikleriyle de hem konforlu hem de güvenli sürüşü beraberinde getiriyor. Görüntü olarak 1960’lı Vespa tarzını andıran model geçmiş ve geleceği birleştiriyor.
  • Sprint S 150 3V Abs: Spor tasarımıyla, kendinden söz ettirmek isteyenlerin tercihi olan Vespa modeli, özgür ruhlu bireylerin ilk tercihleri arasındaki yerini alıyor.
  • Sei Giorni 300 Hpe: Vespa markasının 1951senesinde Sei Giorni Internazionale di Varese Orjinali koleksiyonerlerin gözdesi olan model Vespa bir tutkudur diyen özel kişilerin tercihi oluyor. Sportif görünümü ve Retro tarzıyla ben buradayım diyor.
  • Vespa Elettrica 45 Km/ H: Elektrikli motor denildiğinde akla gelen ilk modeller arasında yer alıyor. Çevre bilinciyle hareket ederek günümüz teknolojisini harmanlayan model; tasarımı ve kullanım kolaylığıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Güçlü aküsü sayesinde 100 Km’ye kadar kullanılan Vespa, yeni nesil bir üründür.
  • Primevera 150 Iget Abs: Vespa’nın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor. Vespa denildiğinde herkesin aklına gelen sokaklarda gördüğümüz renkli Vespa’lar çoğunlukla Primevera modelidir. Vespa modelleri arasında kendine özgü bir yeri olan model, motosiklet tutkunlarının en sevdiği modeller arasındadır.

    Güncel Vespa Renk Seçenekleri

    Motosiklet evreni denildiğinde en köklü ve akla ilk gelen marka Vespa’dır. Tercih edilen modele göre Vespa renk seçenekleri değişkenlik gösterir. Vespa renk seçenekleri arasında en çok tercih edilenler; kırmızı, lacivert, yeşil, pembe, siyah, sarı, mercan, mavi, gri ve beyazdır.

Vespa Motorlarıyla İlgili Dikkat Çeken Bilgiler

Vespa denildiğinde geçmişe götüren gördüğümüzde yüzümüzü aydınlatan, binildiğinde ise harika hissettiren Vespa’lar için ehliyet konusu da çok merak ediliyor. Vespa kullanmak için gereken ehliyet A sınıfı değil. Yani A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç yoktur. B sınıfı otomobil ehliyetine sahip olan herkes rahatlıkla Vespa’nın keyfini çıkarabilir.

1946 senesinden itibaren scooter tipi motosiklet üreten İtalyan Piaggio & Co. S.p.A. şirketinin markası olan Vespa; piyasaya sunulduğu an itibariyle herkesin gözdesi olmayı başardı. Zamanla popülaritesini arttıran marka, trafikte rahat bir kullanım sağlamasıyla herkes tarafından tercih edildi.

1946 senesinde piyasaya sunulan marka, aynı sene sadece 60 adet üretilmişti. Aynı serinin 1003. modeli geçtiğimiz senelerde satışa çıkarılmıştı. Çalışan en eski Vespa modeli olan ürünün net satış fiyatı bilinmese de aracın satışının 250 Bin ya da 300 Bin Euro olduğu konuşulmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Realme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyorRealme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyor
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCL televizyonlar Türkiye'ye geldi! İşte açıklanan TCL televizyon fiyatları
Çinli firma bu kez televizyonlarıyla Türkiye'de! İşte fiyatları
19 saniyelik korku: Bir gök taşı Dünya'yı sıyırıp geri döndü!
Gökyüzünde 19 saniyelik korku!
macOS Big Sur Beta 9 ile final sürümün sinyallerini veriyor
Apple final sürümün sinyallerini verdi!
Google mesajları otomatik olarak kategorize edeceğini açıkladı
Google'dan mesajlar için bir yenilik daha!
Realme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyor
Realme hızlı şarja sahip telefonlar için gün sayıyor
OnePlus 8T Geekbench performans testinde ortaya çıktı
OnePlus 8T Geekbench performans testinde ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.