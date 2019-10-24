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GÜNCELLEME - 10 aylık bebeğin uyuşturucudan etkilendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 aylık bebeğin, annesi ve annesinin erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği iddia edildi - Bebeğin annesi tutuklandı - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü: - "Bebeğin idrar tahlilinde 'amfetamin' tespit edilmiştir" - "Bebeğin şu an için genel durumu iyi olup tedavi ve takip süreci devam etmektedir" AÇIKLAMALAR VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan anne, tutuklanırken bebeğin kanında "amfetamin" tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

- Uyuşturucu dumanından etkilendi iddiası

Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne G.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesinde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y, gözaltına alındı. Zanlılardan D.Y, savcılık tarafından serbest bırakılırken anne G.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- "Durumu iyi"

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altında bulunan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada bebeğe sahip çıkacaklarını söyledi. Bozçelik açıklamasında, "Annenin kabul edilemez bir durum. Biz Bakanlık olarak bebeği kontrolümüz altına alıyoruz" dedi.

- "Bebeğin idrar tahlilinde amfetamin (+) olarak tespit edilmiştir"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı. Hastanede yapılan idrar testinde uyuşturucu maddesine rastlanıldı. Açıklamada şöyle şunlar kaydedildi:

"Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne anneannesi tarafından uyuşturucu madde ile temas iddiası ile 10 aylık bir bebek getirilmiştir. Nazilli Devlet Hastanesinde nöbetçi olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından ilk değerlendirme ve müdahalesi yapılan bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek 5. kat Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde takibe alınmıştır. Bebeğin idrar tahlilinde amfetamin (+) olarak tespit edilmiştir. Geldiğinde ajite ve deliryum halinde olan bebeğin, bu sabah genel durumda düzelme ve stabilite hali mevcuttur ancak kan tahlilinde CK enzim yüksekliği devam etmektedir. Olası rabdomyoliz (kas yıkımı sonucu zararlı maddelerin kan dolaşımına katılması ile gelişen sendrom) yönünden takibi sürdürülmektedir. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet birimine gerekli bilgiler aktarılmıştır. Bebeğin şu an için genel durumu iyi olup tedavi ve takip süreci devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
bebek Nazilli uyuşturucu

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