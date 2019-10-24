GÜNCELLEME - 10 aylık bebeğin uyuşturucudan etkilendiği iddiası

Bunun üzerine G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne G.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesinde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

- "Durumu iyi"

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altında bulunan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada bebeğe sahip çıkacaklarını söyledi. Bozçelik açıklamasında, "Annenin kabul edilemez bir durum. Biz Bakanlık olarak bebeği kontrolümüz altına alıyoruz" dedi.

- "Bebeğin idrar tahlilinde amfetamin (+) olarak tespit edilmiştir"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı. Hastanede yapılan idrar testinde uyuşturucu maddesine rastlanıldı. Açıklamada şöyle şunlar kaydedildi:

"Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne anneannesi tarafından uyuşturucu madde ile temas iddiası ile 10 aylık bir bebek getirilmiştir. Nazilli Devlet Hastanesinde nöbetçi olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından ilk değerlendirme ve müdahalesi yapılan bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek 5. kat Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde takibe alınmıştır. Bebeğin idrar tahlilinde amfetamin (+) olarak tespit edilmiştir. Geldiğinde ajite ve deliryum halinde olan bebeğin, bu sabah genel durumda düzelme ve stabilite hali mevcuttur ancak kan tahlilinde CK enzim yüksekliği devam etmektedir. Olası rabdomyoliz (kas yıkımı sonucu zararlı maddelerin kan dolaşımına katılması ile gelişen sendrom) yönünden takibi sürdürülmektedir. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet birimine gerekli bilgiler aktarılmıştır. Bebeğin şu an için genel durumu iyi olup tedavi ve takip süreci devam etmektedir."

