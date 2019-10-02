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GÜNCELLEME - "13 yıl sonra gelen cinayet itirafı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Uşak'ta 2006'da kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri iddasıyla, o dönem 5 yaşında olan torununun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı - Mehmet Yobaz ile bir süre imam nikahı kıyarak birlikte yaşayan AA'nın, cinayeti E.P. ile işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi - Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında, battaniye içine sarılı kemik parçaları ve balta bulundu KUYUDA KEMİK PARÇALARI VE BALTA BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Uşak'ta, 2006 yılında kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri ve cesedi kuyuya atarak yok etmeye çalıştıkları iddiasıyla, o dönemde 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında battaniye içine sarılı kemik parçaları bulundu.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve erkek arkadaşı E.P, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

A.A'nın ifadesinde, Mehmet Yobaz ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşadıklarını, o dönemde E.P. ile de gönül ilişkilerinin bulunduğunu aktardığı öğrenildi.

E.P'nin bir gece evlerine alkollü olarak geldiğini, o sırada uyuyan Mehmet Yobaz'ın başına baltayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra arabaya koydukları cesedi, Kırkağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yakınındaki bir kuyuya attıklarını anlatan A.A'nın, ertesi gün de kuyuya iki torba çimento dökerek, delilleri yok etmeye çalıştıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Cinayete ilişkin evdeki delilleri yok ettiklerini de anlatan A.A, Mehmet Yobaz'ın o dönem 5 yaşındaki torunu S.A'nın, olayı gördüğünü aktardı.

Şüphelilerden E.P'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

A.A. ile E.P, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Arama çalışmalarına yeniden başlandı

Mehmet Yobaz'ın cesedini bulmak üzere başlatılan ve dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına, bugün saat 11.00'de yeniden başlandı.

Yobaz'ın cesedinin atıldığı iddia edilen kuyunun içindeki su, Uşak Belediyesinden temin edilen vidanjör ile çekildi. Kepçe yardımıyla kuyunun zeminine ulaşan ekipler, battaniye içine sarılmış halde insan kafatası, kemik parçaları ve olayda kullanıldığı belirtilen balta buldu.

Ekiplerin kuyudaki inceleme çalışmaları sürüyor. Bulunan parçaların, DNA testi için İstanbul Adli Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

- Korkudan konuşamamış

Bu arada 2006 yılında 5 yaşındayken dedesinin öldürülmesine tanıklık eden ve geçen hafta polise giderek olayı anlatan S.A'nın, 13 yıldır, korkusundan sustuğu öğrenildi.

S.A'nın, annesi tarafından bir aylıkken dedesine terk edildiği, bu sürede olay nedeniyle tutuklanan A.A. ile yaşamak zorunda kaldığı, birkaç ay önce annesiyle bir araya geldikleri ve cinayeti annesine anlatınca olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006 yılında kayıp ihbarında bulunulmuştu. Aramalara rağmen Yobaz bulunamamıştı.

Yıllar sonra, o dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A (18), dedesinin, A.A. ve onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürüldüğünü ileri sürerek, ihbarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mehmet Yobaz uşak

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