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GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de feribot karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan ve makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturan feribottaki 64 araç sahiplerine teslim edildi ARAÇLARIN SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan ve makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturan feribottaki 64 araç sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ AŞ'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı.

İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

Bölgede yapılan incelemenin ardından Sahil Güvenlik botuyla yolcuların tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, feribottaki 170 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

- "Kaza üzdü ama ölüm veya yaralama olmaması sevindirici"

Çeşitli programlara katılmak üzere Gelibolu ilçesinde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da söz konusu olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Feribotun sahile çok yakın bir mesafedeyken teknik arıza yaşandığını dile getiren Turan, "Bunun üzerine kaptanımız çok doğru bir kararla çapasını atarak gemiyi durduruyor. Kaza bizi üzdü ama yaralanma veya ölüm olmaması mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

- Araçlar sahiplerine teslim edildi

Feribot, Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait romörkörler tarafından 9 saat süren çalışmanın ardından Kuzu Limanı'na çekildi.

Geminin limana yanaştırılmasının ardından 64 araç sahiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
araç Çanakkale feribot tahliye

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