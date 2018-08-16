GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de feribot karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ AŞ'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Feribotun sahile çok yakın bir mesafedeyken teknik arıza yaşandığını dile getiren Turan, "Bunun üzerine kaptanımız çok doğru bir kararla çapasını atarak gemiyi durduruyor. Kaza bizi üzdü ama yaralanma veya ölüm olmaması mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

- Araçlar sahiplerine teslim edildi

Feribot, Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait romörkörler tarafından 9 saat süren çalışmanın ardından Kuzu Limanı'na çekildi.

Geminin limana yanaştırılmasının ardından 64 araç sahiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

