GÜNCELLEME 2 - Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

PRAG (AA) - Çekya'nın Ostrava kentinde hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken, İçişleri Bakanlığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının ardından olay yerine gelen Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin saldırgana ait aracı olaydan kısa süre sonra bulduklarını söyledi.

Hamacek, Opava bölgesinden gelen 42 yaşındaki saldırganın da aracında polis tarafından yaralı halde bulunduğu, yapılan müdahalelere rağmen öldüğü bilgisini paylaştı.

Sağlık kuruluşlarına yönelik güvenlik önlemlerinin genişletileceğini dile getiren Hamacek, olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin ailelerine destek verileceğini kaydetti.

Polis, zanlının yanındaki koltukta bulunan silahla intihar ettiğini değerlendirdiklerini açıkladı.