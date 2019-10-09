GÜNCELLEME 2 - Emine Bulut cinayeti davası başladı

Duruşmayı takip etmek için birçok ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri ile öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel de Kırıkkale'ye geldi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut salonda hazır bulundu.

Emine Bulut'un kızı F.B.V (10), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan (43), maktul Emine Bulut'un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

Çok sayıda basın mensubu duruşmayı takip ediyor.

Duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda kişi de salonda yer kalmayınca içeri alınamadı.

- Duruşma

Kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya geçildi.

Barolar ve kadın derneklerinin dosyaya müdahil olma talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebini ise kabul etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürülme olayından iki saat önce kızıyla birlikte, Fedai Varan'dan şikayetçi olmak için karakola gittiğini, buna ilişkin görüntülerin dosyada mevcut olduğunu söyledi.

Bulut'un karakola gittikten iki saat sonra öldürüldüğünü hatırlatan Aytaç, "Kendisini korumak için devlete sığındı. Burada onu koruyamayan polisler de sorumlu, gerekli soruşturmanın ilgili polisler hakkında da başlatılması gerekiyor." dedi.

Aytaç, dava dosyasının içerisinde bulunan görüntülerin ve delillerin tamamı kendileri ile paylaşılmadan savunma yapamayacaklarını ancak dosyadaki tüm deliller kendilerine verildikten sonra savunma yapacaklarını belirterek, süre istedi.