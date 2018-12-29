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GÜNCELLEME 2 - Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 23:16 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı - Şehit Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç için tören düzenlendi ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç için tören düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.

Yaralanan iki asker helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Masure Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir askeri personel yaralanmış, bir askeri personel şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

- Şehit asker için tören düzenlendi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Dinç için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Asker ve polisler tarafından ambulansa konulan şehit Dinç'in naaşı, memleketi Giresun'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Törene Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

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