GÜNCELLEME 2 - İspanya'da sel felaketi

MADRİD (AA) - İspanya'nın Mayorka Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı selde 10 kişi hayatını kaybederken, bir çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil, sel nedeniyle ölenlerin sayısını 10 olarak açıklarken, annesi selde hayatını kaybeden 5 yaşındaki bir çocuğun ise arandığını duyurdu.

Selden en çok etkilenen kasaba Sant Llorenç'in Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı olduğunu bildirdi.

Sant Llorenç'i ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, kasabanın afet bölgesi ilan edilmesi için ilgili bakanlıklarca hazırlanacak raporları inceleyeceklerini belirtti.

- Selde arabalar sürüklendi

Görüntülerde, gece saatlerindeki selde arabaların sürüklendiği, meydanların ve bazı evlerin alt katlarının sular altında kaldığı görüldü.

Selin etkisini kaybettiği sabah saatlerinde ise sürüklenen arabaların yol ve köprü kenarları ile açık alanlarda biriktiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

Aralarında Guardia Civil'in de olduğu 300 görevli, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.

- Nadal tesisini açtı

Yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.

Mayorkalı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adadaki spor tesisi ve tenis akademisini tahliye edilenlerin kullanımına açtığını duyurdu.

Gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, yağmurlu havanın bölgeyi bugün terk edeceğini açıkladı.

