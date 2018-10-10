HABER

GÜNCELLEME 2 - İspanya'da sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Mayorka Adası'nda 10 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, BAŞBAKAN'IN ZİYARETİ EKLENDİ

MADRİD (AA) - İspanya'nın Mayorka Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı selde 10 kişi hayatını kaybederken, bir çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil, sel nedeniyle ölenlerin sayısını 10 olarak açıklarken, annesi selde hayatını kaybeden 5 yaşındaki bir çocuğun ise arandığını duyurdu.

Selden en çok etkilenen kasaba Sant Llorenç'in Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı olduğunu bildirdi.

Sant Llorenç'i ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, kasabanın afet bölgesi ilan edilmesi için ilgili bakanlıklarca hazırlanacak raporları inceleyeceklerini belirtti.

- Selde arabalar sürüklendi

Görüntülerde, gece saatlerindeki selde arabaların sürüklendiği, meydanların ve bazı evlerin alt katlarının sular altında kaldığı görüldü.

Selin etkisini kaybettiği sabah saatlerinde ise sürüklenen arabaların yol ve köprü kenarları ile açık alanlarda biriktiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

Aralarında Guardia Civil'in de olduğu 300 görevli, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.

- Nadal tesisini açtı

Yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.

Mayorkalı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adadaki spor tesisi ve tenis akademisini tahliye edilenlerin kullanımına açtığını duyurdu.

Gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, yağmurlu havanın bölgeyi bugün terk edeceğini açıkladı.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısıMeteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya Mayorka sel

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.