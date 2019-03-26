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GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir polis meslektaşını yaralayıp, kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

Havalimanında görevli polis memuru, tartıştığı meslektaşını tabancayla yaralayıp, kendini vurdu - Ağır yaralanan polis memuru Ali Ağkuş hayatını kaybetti YARALI POLİSİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşının tabancayla yaraladığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Havalimanı iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp Bozkurt ile Ali Ağkuş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra kendini vurdu.

Ağır yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan polislerden Ağkuş, kurtarılamadı.

Diğer polis memuru Bozkurt'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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