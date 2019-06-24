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GÜNCELLEME 2- Kazakistan'da silah deposunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:45 | Son Güncelleme

Türkistan eyaletinde orduya ait silah deposundaki patlamalar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı - Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesi Başkanı Vladimir Bekker: - "Depoda yangın, mühimmat patlamaları devam ediyor" - Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, patlama sonucu tahliye edilen Arıs kenti sakinlerine evlerine dönmeme çağrısı yaptı ÖLÜ SAYISI VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde orduya ait silah deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 09.00'da Türkistan eyaletinin Arıs kenti yakınlarında orduya ait silah deposunda patlamaların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamalarda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 31 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, silah deposunda çıkan yangının nedeninin araştırılması için kurulan komisyonun çalışmalara başladığı ifade edildi.

Olay yerine giden Türkistan Eyaleti Valisi Umirzak Şukeyev, yaptığı açıklamada, bölgede olağanüstü durum ilan edildiğini, olay yerine komşu ilçelerde tahliye kamplarının oluşturulduğunu ve 43 bin nüfuslu Arıs kenti sakinlerini tahliye çalışmalarının başladığını aktardı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depodaki mühimmatın yaklaşık yarısının infilak ettiği, olay yerine Savunma Bakanı Nurlan Yermakbayev'in gittiği duyuruldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarına patlamanın neden olduğu tahribatın giderilmesi için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirterek, "Halkın güvenliği sağlanmalı ve patlama nedeni araştırılmalı." ifadesini kullandı.

Olay yerine giden Olağanüstü Durumlar Komitesi Başkanı Vladimir Bekker ile Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev basın toplantısı düzenledi.

Silah deposunu ve deponun bulunduğu Arıs kentini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Bekker, "Durum oldukça karmaşık. Şehir etrafında ve şehirde patlamayan mermiler bulunuyor." dedi.

Patlamalarda yüksek gerilim hatlarının hasar gördüğüne, elektrik direklerinin yıkıldığına dikkati çeken Bekker, "Depoda yangın, mühimmat patlamaları devam ediyor. Olaydan hemen sonra buraya Türkistan eyaleti ve Çimkent kenti Olağanüstü Durumlar Departmanı itfaiye ve kurtarma ekipleri şevk edilmişti." diye konuştu.

Bakan Yermekbayev de depoda radyoaktif ve diğer güçlü silahların muhafaza edilmediğini ifade ederek, silahların olası patlama ihtimaline karşı depoda yerleştirildiğini söyledi.

Yermekbayev, patlamanın etkisiyle evlerin çatılarının hasar gördüğünü, camların kırıldığını dile getirdi.

Savunma Bakanı, tahliye edilen Arıs kenti sakinlerini güvenlik nedeniyle acil durum merkezi tarafından izin verilene kadar evlerine dönmemeye çağırarak, şehirde istihkamcı ekiplerin mühimmatları temizleme çalışmalarına başladığını, yerlerin temizlenmesinden sonra sakinlere evlerine dönme izni verileceğini kaydetti.

Yermekbayev ayrıca, şehrin ve evlerin polis ve askerler tarafından koruma altına alındığını, şehirde yağmacılık ve hırsızlık olaylarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Depodaki silahların bir kısmının korumalı sığınaklarda bulunduğunu ve onların güvenliğinin garanti altında olduğunu ifade eden Yermekbayev, depoda yangın çıkmasının nedeninin özel soruşturma grubu tarafından araştırılacağını sözlerine ekledi.

Bu arada, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in olay yerine gideceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Silah deposunda patlama

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