GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sağanak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerle sahada olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve yakın ilçe belediyelerden takviye ekip istediklerini söyledi.

İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir depoda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Yağışın hasara yol açtığını aktaran Bıyık, şunları kaydetti:

"İlçemiz yoğun bir yağış aldı. Kısa sürede olaya müdahale ettik. Çalışanlarımızı sahaya çağırdık. Topyekun sahada görev yapıyoruz. Sorunları gidermeye çalışıyoruz. Evlerde su baskınları, rögar tıkanmaları var. Kriz masasını oluşturduk. Şu an bir afet içerisindeyiz. Sevindirici tarafı can kaybı yok hamdolsun. Gelen mala gelsin, mal geri gelir ama önemli olan can kaybı olmaması. Can kaybının olmadığı bir afetle karşı karşıyayız. En kısa zamanda toparlayacağız. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yüksek oranda bir yağış gerçekleşti."

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da muhtarlar ve belediye ile irtibat halinde olduklarını dile getirerek, ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi.

