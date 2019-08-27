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GÜNCELLEME 2 - Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Adana'daki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu, Adana'da toprağa verildi.

Şadi Sarıeroğlu (70), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.

Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen Sarıeroğlu'nun cenazesi, daha sonra özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Aynı uçakla Adana'ya gelen Jülide Sarıeroğlu'nu Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve protokol üyeleri karşıladı. Hastaneye giden Jülide Sarıeroğlu ve annesi Kadriye Sarıeroğlu da yetkililerle görüştü.

Jülide Sarıeroğlu, daha sonra Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine geçerek burada taziyeleri kabul etti.

- Cenaze toprağa verildi

Daha sonra hastane morgundan alınarak Kabasakal Mezarlığına getirilen Şadi Sarıeroğlu'nun naaşı, İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, namazın ardından yaptığı konuşmada, Jülide Sarıeroğlu’nun kendi hükümeti döneminde bakan olarak görev yapan çalışkan bir kardeşi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şadi Sarıeroğlu'nu seven dostları, kardeşleri olarak bu son yolculuğunda beraber olduk. Başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop, bakanlarımız olmak üzere uzaktan yakından gelen, tüm bu cenazeye katılan kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Merhumun mekanı cennet olsun. Kalanlara hayırlı uğurlu uzun ömürler nasip eylesin."

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Törene katılanlar Jülide Sarıeroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

GÜNCELLEME 2 - Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Adana'daki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK P

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti
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adana

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