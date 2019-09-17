GÜNCELLEME 2 - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı

Şüphelilerden Osman C'nin, "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "mala zarar verme", "uyuşturucu kullanma" ve "bisiklet-motosiklet hırsızlığı" suçlarından 11 kaydı, şüpheli Murat A'nın da 4 suçtan araması, "yaralama" ve "sahte kimlik kullanma" suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.

Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

- Kaymakam Hatipoğlu yaralıları ziyaret etti

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, saldırıda yaralanan 7 kişiyi hastanede ziyaret etti.

İlçedeki özel bir hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin motosikleti kullandığını, diğerinin de çevreye ateş açtığını söyledi.

Kaymakam Hatipoğlu, ihbar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin saldırganları çok kısa sürede yakaladıklarını belirterek, saldırılarda 7 vatandaşın yaralandığını aktardı.

Sadece bir kadın yaralının ameliyata alındığını anlatan Hatipoğlu, diğer yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Şüphelilerin ellerinde olduğunu aktaran Hatipoğlu, "Kendilerinin çeşitli suçlardan çok kabarık suç dosyaları var. Özellikle 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından. İlçe emniyet müdürlüğümüz ekiplerini de özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Şüphelilerin yakalanmamaları durumunda eylemlerine devam edip etmeyeceklerine dair ön görüleri bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu Hatipoğlu, "Muhtemelen. Çünkü 3 ayrı yerde yapmış olmaları bu eylemlerini daha sonra da sürdürecekleri ve daha vahim sonuçlar çıkartabilecekleri bir öngörüye bizi ulaştırıyor. Yakalandıklarında bir tabanca ve birkaç şarjör ele geçirildi." diye cevapladı.

Hatipoğlu, saldırganların olayı neden gerçekleştirdiği konusunun hale açıklık kazanmadığını sözlerine ekledi.



