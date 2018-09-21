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GÜNCELLEME 2 - Tanzanya’daki feribot kazasında 100'den fazla kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME 2 - Tanzanya’daki feribot kazasında 100'den fazla kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya’da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam aşırı yüklendiği ileri sürülen bir feribot Viktorya Gölü'nde alabora oldu.

Ukara ve Bugolara adaları arasında çalışan feribotta çok sayıda yolcu olduğu tahmin edilirken, şimdiye kadar 100'den fazla kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazanın, feribotun limana sadece 50 metre uzaklıktayken meydana geldiği aktarıldı.

Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, normal şartlar altında yaklaşık 100 yolcu taşıması gerektiği belirtilen feribotta kaç kişinin olduğunu tahmin edemediklerini söyledi. Mongella, 40'a yakın kişinin kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.

1996'da 800'den fazla kişi yine Viktorya Gölü üzerindeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
feribot Tanzanya

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