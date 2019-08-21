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GÜNCELLEME (3) - Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı, ikisi kadın 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - GÖZALTINA ALINAN KİŞİ BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı ikisi kadın 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek Mahallesi'nde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Keklikdere Mahallesi'ndeki Poyraz ailesine gelin giden kızı Gülşen Poyraz'ı kendi evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri, Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi.

Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, aynı mahallede oturan Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz (22), Halise, Gökhan (22) ve Münevver Narin ile Edip Okraş ve Süleyman Eleftoz hayatını kaybetti.

Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı, Ferhat, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan ve Mehmet Narin ise yaralandı.

Yaralılar, Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili M.P. gözaltına alınırken kavgaya karıştığı belirlenen ve olay yerinden yaya olarak kaçan Z.P. de jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmada Çardak Mahallesi yolunda yakalandı.

Zanlının üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.

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