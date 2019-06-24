HABER

GÜNCELLEME - ABD, İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı - ABD Başkanı Trump: - "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz" - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde yaptırım listesine alınacağını bildirdi ABD HAZİNE BAKANI MNUCHIN'İN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısıyla İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, "Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu yaptırımların sadece ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine karşılık olmadığını, ancak bu son eylemin yaptırımlar üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, İran'ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Hamaney'de olduğunu, bu sebeple söz konusu yaptırımlardan onun da etkilendiğini kaydetti.

"İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yapan Trump, Hamaney'in yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) üst düzey bazı isimlerini de yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

- Bakan Zarif de yaptırım listesine eklenecek

Öte yandan, Trump'ın ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.

Mnuchin ayrıca, Trump'ın imzaladığı kararnameyle paralel olarak İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey 8 isme yaptırım getirdiklerini söyledi. Mnuchin, DMO'nun hava, deniz ve kara kuvvetlerinden üst düzey 8 komutanın listeye eklendiğini ifade etti.

Mnuchin, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine yapılan saldırılardan sorumlu tuttuklarını belirttiği DMO komutanı Ali Reza Tangsiri, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinden sorumlu tuttukları DMO'nun hava kuvvetleri komutanı Amirali Hajizadeh ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne destek verdiği gerekçesiyle DMO'nun kara kuvvetleri komutanı Mohammad Pakpour'un yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Buna ilaveten DMO komutanlarından Abbas Gholamshahi, Ramezan Zirahi, Yadollah Badin, Mansur Ravankar ve Ali Ozma'i de aynı şekilde yaptırım listesine eklendi.

ABD'nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney ve diğer İranlı komutanlar ABD finans sisteminden tamamen izole edilirken, bu kişi ve unsurlarla iş yapan kişi ve kurumlar da ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabilecek.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indiMavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi
Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak gerilimiKonyaaltı Sahili’nde mavi bayrak gerilimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ayetullah Ali Hamaney Donald Trump İRAN

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! 20 gün boyunca kapalı

Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

139 bin lira çaldı, polisle çatıştı ve serbest kaldı! Akıllara durgunluk veren olay

Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.