GÜNCELLEME - ABD, İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısıyla İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, "Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu yaptırımların sadece ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine karşılık olmadığını, ancak bu son eylemin yaptırımlar üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, İran'ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Hamaney'de olduğunu, bu sebeple söz konusu yaptırımlardan onun da etkilendiğini kaydetti.