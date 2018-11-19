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GÜNCELLEME - Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10'u kurtarıldı KURTARILAN KİŞİ SAYISI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

İlk etapta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir düzensiz göçmen kurtarma

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