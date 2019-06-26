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GÜNCELLEME - Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 37 şüpheliden 26'sı yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 37 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Adana, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda, aralarında görevde bulanan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğun 26 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının FETÖ’nün "KPSS çalışma evleri"nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgüt mensuplarıyla haberleşme sağladıkları ileri sürüldü.

Polis, 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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