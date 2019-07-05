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GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Zanlıların, KKTC'den yönetilen bahis sitesi üzerinden Türkiye'de yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait 308 banka hesabından günlük yaklaşık 200 bin liralık işlem yaptığı belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 3 gün önce Adana, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Aralarında grubu yönettiği ileri sürülen K.Ç'nin ve bir kadının da olduğu zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan K.Ç'nin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, KKTC'den yönetilen bahis sitesi üzerinden Türkiye'de yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait 308 banka hesabından günlük yaklaşık 200 bin liralık işlem yaptığı belirlendi. Banka hesabını kullandıran kişilere aylık bin 500 lira ödeme yapıldığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin arandığı öğrenildi.

- 308 banka hesabına bloke konulmuştu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Temmuz'da yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 28 şüpheliyi yakalamak için Adana, Antalya ve İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlemişti.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, 24 zanlıyı gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında bir lüks daire ve 4 otomobille ilgili işlem yapılmış, 308 banka hesabına bloke konulmuştu.

GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Zanlıların, KKTC'den yönetilen bahis sitesi üzerinden Türkiye'de yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait 308 banka hesabından günlük yaklaşık 200 bin

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu
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24 şüpheli adana operasyon tutuklama yasa dışı bahis

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