HABER

GÜNCELLEME - Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 22:50 | Son Güncelleme

Adana'da asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün iş makinesiyle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Karataş Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 C 9242 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolu Solaklı mevkisinde operatör İbrahim Çeker yönetimindeki 4202028 plakalı kepçeyle çarpıştı.

Çarpışma üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, çevrede hastanelere kaldırıldı.

Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısı 20'ye yükseldi.

Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş’i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürerken, midibüs içerisinde koltuk sayısından fazla yolcunun bulunduğu iddia edildi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Ayvalık’ta hortumAyvalık’ta hortum
31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.