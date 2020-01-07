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  4. GÜNCELLEME - Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

GÜNCELLEME - Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

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Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının bulunduğu bölgede, kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıktı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düştü.

Çığ sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiden kepçe operatörünün de arasında yer aldığı 2 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal bölgede kar kalınlığının 35-40 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çığ Pozantı

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