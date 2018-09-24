GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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