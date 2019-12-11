GÜNCELLEME - Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Parvan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bagram Hava Üssü yakınındaki sağlık merkezini hedef aldığını söyledi.

Bombalı saldırının ardından diğer saldırganların sağlık merkezine girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ifade eden Şahkar, çatışmanın halen sürdüğünü belirtti.

Şahkar, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını ve civardaki evlerin hasar gördüğünü aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

