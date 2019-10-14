GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 F 6303 plakalı tır, Köroğlu Park mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.
Bu arada ekiplerin çalışmasının devam ettiği otoyolda, İstanbul istikametine de ulaşım sağlanamıyor.
- Otoyolun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı - Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor YOL DURUMU EKLENDİ
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