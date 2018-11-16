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GÜNCELLEME - Arkadaşını parasını almak için öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Konya'da park halindeki araçta, bıçakla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı tutuklandı - Şüphelinin ifadesinde, arkadaşının parasını almak için cinayeti işlediğini, ardından aracı yıkamaya çalıştığını söylediği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da bir kişinin park halindeki hafif ticari araçta, bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta, park halindeki hafif ticari araçta, 48 yaşındaki Erdal Yıldırım'ın 20 bıçak darbesi ile öldürülmesiyle ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Yıldırım'ın merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde işlettiği tekel bayisine, öldürülmeden bir gün önce kimlerin girip çıktığını inceledi.

Yıldırım'ın arkadaşı Muhammet Sami Taş'tan (24) şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.
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- Cinayet 6 saatte çözüldü

Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Taş'ı merkez Selçuklu ilçesindeki otogar civarında bir restoranda gözaltına aldı. Taş'ın ellerinde kesikler olduğunu gören polis, şüpheliyi emniyete götürdü.

Farklı olaylardan 21 suç kaydının bulunduğu tespit edilen Taş, polisteki ifadesinde, iş yerini kapattıktan sonra Yıldırım'ın aracı ile bir süre gezip alkol aldıklarını, ardından cebindeki paraları istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Paraları vermemesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldırım'ı bıçakladığını anlatan Taş'ın, "Yıldırım'ı öldürdükten sonra, araçla Bosna Hersek Mahallesi'ne götürdüm. Burada arabayı yıkamaya çalıştım, fakat araç kanla doluydu. Telefonunu ve paraları alarak kaçtım. Üzerimdeki kanlı giysileri de çöpe attım. Eve gitmedim, sabaha kadar dışarıda dolaştım." dediği belirtildi.

Taş'ın ifadesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin tarif ettiği yerde kanlı giysileri buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama cinayet Konya Selçuklu

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