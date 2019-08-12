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GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: - "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz" MARMARA ADALAR BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Rüzgarın çok etkili olduğunu ifade eden Aksoy, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Marmaraadası orman yangını

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