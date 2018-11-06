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GÜNCELLEME - Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:53 | Son Güncelleme

Ankara'da eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ile esnafı baskı ve tehditle sindirerek silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi - Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 35 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, nitelikli yağma ve farklı suçlara karışan 21 şüpheliyi yakaladı - Şüphelilerin tehdit ettiği kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdikleri tespit edildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşı Kasım B. olan suç örgütünün, Altındağ'ın Ulus bölgesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç topladığı tespit edildi.

Suç örgütüne üye olan veya birlikte hareket eden 25 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri Altındağ, Çankaya ve Keçiören'de 35 adrese şafak vakti baskın düzenledi.

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- Örgütün elebaşı Bağlum'da yakalandı

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 60 ekipten oluşan 300 polis eş zamanlı olarak şüphelilerin ev ve iş yerlerine girdi.

Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı.

Altındağ ve Çankaya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda ise nitelikli yağma ve farklı suçlara karışan 18 kişi daha gözaltına alındı.

Ayrıca Ulus Rüzgarlı'daki bir iş yerinde yapılan aramada da silah ele geçirildi.

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- PKK/KCK imzalı haraç notları ele geçirildi

Suç örgütüne mensup çok sayıda kişinin Kasım B'nin kalabalık aile üyelerinden oluştuğu, eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnafı cebir, baskı ve tehditle sindirerek silah zoruyla haraç aldığı belirlendi.

Zanlıların, tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdiği tespitinde de bulunuldu.

Gözaltına alınan 21 kişi işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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