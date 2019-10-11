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GÜNCELLEME- Belediye çalışanı silahla ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyen çalışan silahla rastgele ateş etti EDREMİT BELEDİYESİNİN YAZILI AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi.

Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.

Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise başkanlık katında iki grup arasında sözlü başlayan tartışmanın daha sonra fiziki saldırıya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 2 el ateşli silah kullanıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arbede sonucu hiç kimse yaralanmamıştır. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, başkanlık katında kendi odalarında bulunmaktaydı. Belediyemiz içinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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Balıkesir belediye Belediye çalışanı silahla ateş açtı Edremit saldırı

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