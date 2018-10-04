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GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aynı iş yerinde çalışan Selim Y. ile Nejdet Çetin arasında, Sinanbey Mahallesi Kamer Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Selim Y, arkadaşını bıçakladı. Yaralanan Nejdet Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan Selim Y. güvenlik güçlerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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bıçaklı kavga Bursa inegöl

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