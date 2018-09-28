GÜNCELLEME - Dalaman'da şehit babasının darbedilmesi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'un, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından darbedildiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Dalaman merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeki Bahri Atakul, yol verme meselesinden tartıştığı kamyonet sürücüsü tarafından darbedildi.
Atakul'u darbeden şüpheli, kamyonetine binip olay yerinden kaçtı. Dalaman Devlet Hastanesinden darp raporu alan Atakul ise Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.
Bahri Atakul'u darbeden kişinin MHP Dalaman eski İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Şimşek, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
- MHP İl Başkanından açıklama
Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ve şehit babasını darbeden kişinin MHP İlçe Başkanı olduğu iddiaları üzerine, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, gazetecilere açıklama yaptı.
Yaşanan olaydan kendilerinin de büyük üzüntü duyduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:
"Keşke basın mensubu arkadaşlarımız olayı yansıtmadan önce bizimle görüşselerdi. Çünkü adı dövülme olayına karışan Hasan Şimşek, olaydan günler önce ilçe başkanlığından istifa etmiştir. Biz, bir şehit babasının dövülmesi olayının tamamen karşısındayız. Buna rağmen şehit babasının evine giderek özür diledik, böyle bir olaydan üzüntü duyduğumuzu bildirdik. MHP'nin milli birlik ve bütünlüğümüz karşısındaki duruşu bellidir ve tartışılmaz."
Eski ilçe başkanları ile de görüştüklerini belirten Korkmaz, "Kendisi ile görüştüğümüz eski ilçe başkanımız Şimşek, kamyoneti ile giderken önüne aniden bisikleti ile çıkan Atakul'un kendisine el kol hareketi yaptığını ve ağır hakaretlerde bulunduğunu, karanlıkta kim olduğunu bilmeden kavga ettiğini söyledi." diye konuştu.
Korkmaz, kaba kuvvete, zorbalığa, şehit babasına karşı böylesine kaba hareketlere kesinlikle karşı olduklarını vurgulayarak, MHP'nin adının böylesine üzücü bir olaya karıştırılmasını ve kirletilmeye kalkışılmasını kabul etmediklerini dile getirdi.
Dalaman'da ahşap işleri yapan şehit babası Bahri Atakul ise yaşanan olayın ardından darp raporu alarak, şikayetçi olduğunu, olayın yargıya intikal ettiğini ifade etti.
- "Manevi işkence çekiyoruz"
Şehit babası Atakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet övünç madalyası sahibi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"34 yıldır Dalaman'da yaşıyoruz. Herhangi bir olaya karışmayan, topluma rahatsızlık vermeyen bir aileyiz. Yaşadığım olay nedeniyle manevi işkence çekiyoruz. Nihayetinde yaşımız da 70 oldu. Ummadığımız bir zamanda tasvip etmediğimiz bir konuda bu olay başımıza geldi. Bir darp olayı yaşandı. Devlet övünç madalyası sahibiyiz. Ülkeye madden ve manen katkısı olan, bedel ödeyen bir aileyiz."
- "Gözüm, gözlüğüm, dişim parçalandı"
Atakul, olayın kendisini ve ailesini manen çok derinden yaraladığını vurguladı.
Devletin her kademesinden her türlü desteği gördüklerini anlatan Atakul, "Bunu da atlatacağız ama kınıyoruz. Bizim en azından yaşlılığımıza hürmet edilmesi gerekirdi. Ayrılmış bir bisiklet yolunda gelirken aniden pusu kurarak, bir bankamatiğin arkasına saklanıp direkt üstüme atılıp bir yumruklama işi, gözüm gözlüğüm dişim parçalandı. Hastanelik olduk. Bu kadar manevi işkence çekiyoruz. Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.
Yaşadığı olayın herkese ibret olması gerektiğini ifade eden Atakul, şunları kaydetti:
"Devletimiz bunun her zaman olduğu gibi hakkından gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yüce Türk devleti ve Türk milleti bunun hakkında gerekeni yapacaktır. Ellerine aldıkları mühürleri bu şekilde mafya ve eşkıyavari kullananları da hukuk önünde yüce Türk adaleti cezalandıracaktır. Kanunen işlemleri yaptık. Olay hukuk boyutuna aksetti. Bundan sonrasını yüce Türk adaletine bırakıyoruz."
Şehit babasının eşi kilim dokumacısı Cennet Atakul ise oğlunun tabutuna örtülen kanlı bayrağı göstererek, "Böyle bir saldırıyı kınıyoruz. Biz 70 yaşındayız, bize bu yapılmaz." dedi.
Atakul'un oğlu Jandarma Komando Er Hamza Atakul, 14 Mart 1993'te Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.
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