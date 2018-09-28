GÜNCELLEME - Dalaman'da şehit babasının darbedilmesi

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ve şehit babasını darbeden kişinin MHP İlçe Başkanı olduğu iddiaları üzerine, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, gazetecilere açıklama yaptı.

"Keşke basın mensubu arkadaşlarımız olayı yansıtmadan önce bizimle görüşselerdi. Çünkü adı dövülme olayına karışan Hasan Şimşek, olaydan günler önce ilçe başkanlığından istifa etmiştir. Biz, bir şehit babasının dövülmesi olayının tamamen karşısındayız. Buna rağmen şehit babasının evine giderek özür diledik, böyle bir olaydan üzüntü duyduğumuzu bildirdik. MHP'nin milli birlik ve bütünlüğümüz karşısındaki duruşu bellidir ve tartışılmaz."

Eski ilçe başkanları ile de görüştüklerini belirten Korkmaz, "Kendisi ile görüştüğümüz eski ilçe başkanımız Şimşek, kamyoneti ile giderken önüne aniden bisikleti ile çıkan Atakul'un kendisine el kol hareketi yaptığını ve ağır hakaretlerde bulunduğunu, karanlıkta kim olduğunu bilmeden kavga ettiğini söyledi." diye konuştu.

Korkmaz, kaba kuvvete, zorbalığa, şehit babasına karşı böylesine kaba hareketlere kesinlikle karşı olduklarını vurgulayarak, MHP'nin adının böylesine üzücü bir olaya karıştırılmasını ve kirletilmeye kalkışılmasını kabul etmediklerini dile getirdi.