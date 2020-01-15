GÜNCELLEME - Edirne'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltın alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında iki ilçedeki bazı adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın ise Keşan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra İl Göç İdaresine gönderildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler A.B, L.G, M.O, M.Ç, S.K, Ş.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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