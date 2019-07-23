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GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ, Bingöl ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, K.A, M.P, Ş.P, M.K, Ç.K, O.S, S.B, A.A, N.D, M.K. ve B.A. gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 20 tabanca fişeği, 7,62 milimetre çapında 11 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.P, Ş.P, K.A, tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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