HABER
  4. GÜNCELLEME - Endonezya'da sel 9 can aldı

GÜNCELLEME - Endonezya'da sel 9 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.

Dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, Cakarta ve çevresindeki kentlerde sel nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan da başkent genelinde selden etkilenen 19 binden fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini belirtti.

Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

- Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketi

Seller nedeniyle tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığı başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı pistinin de sular altında kalması nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Selin etkili olduğu başkent dahil diğer kentlerde yüzlerce ev ve araç sular altında kalırken şehirlerarası bazı yollar da seller nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, gelecek 3 gün de sürmesi beklenen aşırı yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Mersin'de tek katlı evin duvarı çöktüMersin'de tek katlı evin duvarı çöktü
Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılarYeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cakarta can kaybı Endonezya sel

En Çok Okunan Haberler

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yer: Mersin... Hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

2020'nin ilk trafik cezası ona kesilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.