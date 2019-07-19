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GÜNCELLEME - Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:33 | Son Güncelleme

Kentte 21'i çocuk 56 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ZEHİRLENEN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21'i çocuk 56 kişi tedavi altına alındı.

Kent merkezinde, Yeni Mahalle 305 Sokak'ta bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu.

Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi.

Rahatsızlanan 21'i çocuk 56 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastalar, burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.

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Erzincan gıda zehirlenmesi

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