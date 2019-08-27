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GÜNCELLEME - Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Oltu ilçesinde sağanak nedeniyle sele kapılan 2 araç hasar gördü MAHALLE SAKİNLERİ İLE YAPILAN RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

İlçe merkezindeki Halitpaşa ve yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Alatarla mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu gece saatlerine kadar sürdü.

Sağanak ve dolunun ardından Alatarla Mahallesi'nde debisi yükselen su akıntısına kapılan bir traktör ile bir minibüste hasar meydana geldi.

Mahallelerde sel sonrası oluşan çamurun temizlenmesi amacıyla Oltu Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak ve dolunun ilçede özellikle iki mahallede etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alatarla Mahallesi'nde traktör ile minibüs sele kapıldı. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Allah başka felaket yaşatmasın. Küçük çaplı su baskınları da oldu ve onlarla ilgili gereken yapıldı. Dağdan kopan sel vadi içindeki Alatarla Mahallesi'nde sele neden oldu ama evlerde ve vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Bu bölge ilçe merkezinden daha fazla yağış almış. Köydeki yapılar sağlam olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşanmadı."

Mahalle sakinlerinden Yaşargül Akyol, yağış sonrası oluşan selde tehlike atlattıklarını ve mağdur olduklarını dile getirerek, "Evlerimiz yıkılma tehlikesi geçirdi. Çamur nedeniyle yollarda da ulaşım sıkıntısı yaşandı." ifadesini kullandı.

Nurettin Atacan da sağanak ve dolunun aniden bastırdığını anlatarak, yetkililerden bu tür durumlara karşı önlem almasını istedi.

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dolu Erzurum hasar sağanak

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