GÜNCELLEME - Esed rejiminden İdlib'e saldırı sürüyor: 4 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine topçu saldırısı devam diyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar başlattığını söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han Şeyhun'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı." dedi.

Esed rejimine ait savaş uçakları da öğle saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçelerindeki sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi. Aralıklarla süren hava saldırılarında 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.